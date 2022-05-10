موسكو: الغرب لا يريد الاستماع إلى مطالب روسيا

أشار السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف إلى أن روسيا دعت باستمرار لنظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة، لكن الغرب تجاهل هذه المطالب العادلة.

وقال أنطونوف: "لطالما دافعت بلادنا عن نظام أمني متكافئ وغير قابل للتجزئة. لكن لم يرغب أحد في الغرب في الاستماع إلى المطالب العادلة والمبررة لروسيا تجاه الضمانات الأمنية بل على العكس من ذلك، عملت دول الناتو على خلق تهديد على الحدود الروسية".

وأكد أن موسكو لم تستطع أن تترك منطقة دونباس شرق أوكرانيا ليمزقها النازيون الجدد، والإجراءات الحاسمة التي اتخذتها روسيا أجبرت عليها وجاءت في الوقت المناسب لرد العدوان بشكل استباقي.

وشدد على أن "حماية الوطن تبقى أهم مهمة وأن روسيا واجهت تحديا أمنيا خارجيا إضافيا على حدودها مباشرة".

المصدر: تاس