 مسؤول فرنسي: فرض حظر على النفط الروسي مسألة أيام قليلة

قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، إن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على استيراد النفط الروسي، بات مسألة أيام قليلة.

وأضاف الوزير الفرنسي في حديث تلفزيوني: "بات ذلك موضوغ أيام معدودة. يجب علينا التصرف بسرعة".

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وأعرب الوزير عن أمله، في التغلب على شكوك هنغاريا بشأن هذه القضية في أقرب وقت ممكن.

وتابع المسؤول الفرنسي: "لكن هذه المسألة اليوم أكثر تعقيدا، لأن العديد من الدول تعتمد على النفط الروسي. هذه قضية حساسة ليس فقط بالنسبة لهنغاريا، ولكن أيضا، كما أعتقد، بالنسبة لسلوفاكيا وبلغاريا. فهما تعتمدان أكثر من غيرهما في الاتحاد الأوروبي على النفط من روسيا الاتحادية".

المصدر: نوفوستي