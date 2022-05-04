وسائل إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر النفط الروسي

أفادت وسائل إعلام بأن المندوبين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن حظر واردات النفط الروسية.

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وأشارت إلى أن المفوضات حول هذا المسألة ستستمر يوم غد الخميس (05 مايو 2022)، وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "تاس" عن وسائل إعلام.

وقد أعربت بعض دول الاتحاد الأوروبي، ولاسيما هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا، عن قلقها بشأن التدابير المقترحة للتخلص التدريجي من النفط من روسيا.

وفي وقت سابق اليوم، كشفت المفوضية الأوروبية تفاصيل عن الحزمة السادسة من العقوبات التي ينوي الاتحاد الأوروبي فرضها ضد روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الحزمة السادسة ضد روسيا تتضمن فرض حظر تدريجي على واردات النفط من روسيا.

من جهتها أعربت هنغاريا عن رفضها للخطوة وقال المتحدث باسم حكومة هنغاريا، زولتان كوفاكس، إن بلاده "ليست مستعدة للتخلي عن أمن الطاقة. هذه ليست قضية سياسية، لكنها قضية أمن طاقة".

بينما قالت جمهورية التشيك، إنها ستدعم الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على استيراد النفط الروسي، بشرط منحها فترة انتقالية من سنتين إلى ثلاث سنوات.

المصدر: تاس