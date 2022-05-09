ميلوني تصف مؤتمر "مستقبل أوروبا" بـ"المهزلة"

انتقدت زعيمة حزب "إخوة إيطاليا" المعارض جيورجيا ميلوني مؤتمر "مستقبل أوروبا" الذي اختتم أعماله الاثنين في ستراسبورغ، واصفة إياه بـ"المهزلة".

وقالت: "اليوم هو يوم أوروبا وتختتم أعمال المؤتمر حول مستقبل الاتحاد الأوروبي، مبادرة كان من الممكن أن تضع الأسس لأوروبا جديدة، أكثر احتراما للهويات الوطنية وأكثر مركزية على الساحة الدولية، لكن الفدراليين حولوها إلى مهزلة".

وأضافت: "لقد فرضوا أجندتهم، ورفضوا كل مقترحات المحافظين وأقاموا منصة إعلامية بتكاليف غير معروفة ولا تمثل مشاعر الشعوب".

وتابعت: "ستواصل كتلة المحافظين والإصلاحيين العمل لإعطاء روح ومهمة لأوروبا وبناء اتحاد دول حرة وذات سيادة قادرة على الوقوف شامخة في الغرب وفي العالم".

وختمت: "أوروبا تفتخر وتفخر بنفسها وقادرة على الدفاع من تهديدات الأنظمة الاستبدادية".

يذكر أن المؤتمر عقد بمشاركة كل من بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا.

المصدر: "آكي"