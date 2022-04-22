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الاتحاد الأوروبي ينظم "المؤتمر السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في مايو

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي ينظم
AP Alastair Grant
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أعلن الاتحاد الأوروبي عن تنظيم الدورة السادسة من مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل في مايو القادم.

وأكد المجلس الأوروبي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة أن المؤتمر سيعقد في مقره، "مبنى أوروبا"، في العاصمة البلجيكية في 10 مايو، مرجحا أن الأمانة العامة للمجلس قد تفرض قيودا على عدد ممثلي وسائل الإعلام المعتمدين في الفعالية، نظرا لمستجدات تفشي فيروس كورونا.

ويتعين على الصحفيين الراغبين في حضور المؤتمر تقديم طلب الاعتماد في فترة أقصاها 27 أبريل.

ولم يكشف المجلس الأوروبي في بيانه أي تفاصيل عن أجندة المؤتمر القادم والمشاركين فيه.

المصدر: RT

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