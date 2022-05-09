زيلينسكي: تسريع بايدن توريد الأسلحة لأوكرانيا "خطوة تاريخية"

اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي توقيع نظيره الأمريكي جو بايدن قانون تسريع توريد الأسلحة لأوكرانيا، "خطوة تاريخية".

وقال: "ممتن لجو بايدن وشعب الولايات المتحدة لدعمهم أوكرانيا في الكفاح من أجل حريتنا ومستقبلنا. توقيع اليوم على قانون الإعارة والتأجير هو خطوة تاريخية".

من جهتها، أكدت أنغيلا بيريز مساعدة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، أن "بايدن وقع قانونا بشأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ليصبح قانونا".

ويهدف مشروع القانون، الذي بدأته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، إلى "منح رئيس الولايات المتحدة سلطات أوسع للدخول في اتفاقيات مع حكومة أوكرانيا بشأن توفير المعدات العسكرية والممتلكات على سبيل الإعارة لحماية المدنيين في أوكرانيا".

ووفقا للمبادرة، سيتمكن الرئيس في العامين الماليين 2022 و2023 من توجيه الإدارة الأمريكية إلى "إقراض المعدات والممتلكات العسكرية إلى حكومة أوكرانيا أو حكومات البلدان في أوروبا الشرقية التي تأثرت بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا للمساعدة في تحسين القدرات الدفاعية لهذه الدول".

المصدر: "تاس"