أعلن رئيس إدارة مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك سيرغي كولياغين، أن الشرطة الشعبية والقوات الروسية أجلت 1.3 ألف مدني عن بوباسنايا المحررة من قوات كييف، إلى بيرفومايسك المجاورة.

وقال كولياغين: "تواصل بيرفومايسك استقبال النازحين عن بلدة بوباسنايا، حيث وصل حوالي 1.3 ألف شخص هذا الصباح، ولا زال حوال 500 في مراكز إيواء مؤقتة في مدينة بيرفومايسك".

وأكد أن سلطات لوغانسك خصصت مساعدات غذائية للاجئين، كما تقدم روسيا المساعدات الإنسانية.

وأعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف في وقت سابق عن سيطرة قوات الشيشان الخاصة على مدينة بوباسنايا، وتطهيرها من فلول تشكيلات كييف النازية.

المصدر: نوفوستي