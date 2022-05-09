ضاحي خلفان للرئيس الأوكراني: الغرب لن يكون جارا لك بدلا من روسيا

وجه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ضاحي خلفان رسالة إلى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول علاقته بالغرب، مشيرا إلى أن الغرب لن يكون جارا لأوكرانيا بدلا من روسيا.

وقال ضاحي خلفان عبر "تويتر": "ليس على الرئيس الأوكراني إلا أن يقتنع بأن الغرب لن يكون جارا له بدلا من روسيا".

ليس على الرئيس الاوكراني إلا أن يقتنع بأن الغرب لن يكون جارا له بدلا لروسيا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) May 9, 2022

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وفي سلسلة تغريدات أخرى نشرها منذ أيام، قال: "هناك تعامل حاد ضد روسيا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها في أوكرانيا، بينما لم يكن هناك ذات الحدة في التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال حرب العراق".

واعتبر أن "الأزمة الأوكرانية فضحت كل منظمات حقوق الإنسان".

وانتقد الغرب الذي لم يفرض عقوبة واحدة على الولايات المتحدة التي تسببت في تشريد ملايين العراقيين بسبب حربها التي شنتها بحجة تهديد أمنها القومي، مشيرا إلى أن روسيا التي بدأت العملية العسكرية في أوكرانيا لذات الهدف تعرضت لأقسى العقوبات من أوروبا وأمريكا.

وتابع: "من يريد أن يهمش روسيا على الساحة الدولية مخطئ لأن الأمة الروسية أمة عظيمة… يا من لا يقرأ التاريخ"، مضيفا: "ليس من مصلحة العالم أن تكون هناك قوة عظمى وحيدة في العالم تتحكم في مصيره".

وأردف قوله: "تعدد القوى يجعل الاستقرار العالمي أقوى".

المصدر: RT