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البنتاغون: الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية كان واردا

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البنتاغون: الحل الدبلوماسي للأزمة الأوكرانية كان واردا
AP Vadim Ghirda
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أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن ثقتها بأنه كان من المتاح إيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية حتى الـ24 من فبراير، عندما أطلقت روسيا عمليتها العسكرية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربى، يوم الاثنين، إنه برأي الولايات المتحدة، "أوكرانيا لا تشكل أي تهديد ليس فقط لروسيا، ولكن لأي جهة أخرى"، مضيفا: "لذلك، لم يكن هناك ما يبرر" العملية العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع والد قائد كتيبة سبارتا، الذي توفي في دونباس، إن "روسيا كانت ستستغل أي فرصة لحل مشكلة أوكرانيا بالوسائل السلمية لو كانت لديها فرصة واحدة على الأقل"، مؤكدا: "لكنهم لم يتركوا لنا هذه الفرصة".

المصدر: تاس

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