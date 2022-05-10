الدفاع الروسية تعلن تكبيد قوات كييف خسائر فادحة خلال محاولة فاشلة لاستعادة جزيرة زمييني

أعلنت الدفاع الروسية إسقاط 30 مسيّرة أوكرانية "بيرقدار" خلال عملية جديدة فاشلة من قوات نظام كييف لاستعادة جزيرة زمييني الاستراتيجية قبالة أوديسا، وأن حصيلة جثث النازيين بلغت 30.

وقال اللواء إيغور كوناشينكوف المتحدث باسم الوزارة: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة "بيرقدار تي بي 2" بعد ظهر اليوم في منطقة جزيرة زمييني الاستراتيجية، وبذلك فقد نظام كييف خلال الأيام الثلاثة الماضية 30 طائرة بدون طيار فقط في المنطقة المذكورة".

وأضاف: "شاركت جميع الطائرات المسيرة في العملية الفاشلة لنظام كييف للاستيلاء على جزيرة زمييني عشية 9 مايو، عيد النصر في الحرب الوطنية العظمى".

وتابع: "عثر الجنود الروس اليوم على 3 جثث أخرى للنازيين الأوكرانيين جرفتهم المياه من البحر إلى الشاطئ، فيما لا تزال 27 جثة لمقاتلي القوات الخاصة الأوكرانية والنازيين على الجزيرة".

وقال: "وفي سياق محاولة الاستيلاء على الجزيرة، فقد نظام كييف ثلاث قاذفات من طراز (Su-24) ومقاتلة (Su-27)، و10 مروحيات، و3 زوارق هجومية مدرعة "سينتور".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية