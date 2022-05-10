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سفير لوغانسك لدى موسكو: المفاوضات جارية مع سوريا وفنزويلا للاعتراف بجمهوريتنا

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سفير لوغانسك لدى موسكو: المفاوضات جارية مع سوريا وفنزويلا للاعتراف بجمهوريتنا
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سفير لوغانسك لدى موسكو روديون ميروشنيك
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أعلن سفير لوغانسك لدى موسكو، روديون ميروشنيك، أن المفاوضات بدأت مع سوريا وفنزويلا وعدد من الدول الأخرى حول الاعتراف بجمهورية لوغانسك.

وقال ميروشنيك في تصريح لوكالة "نوفوستي" إن "المفاوضات جارية مع العديد من الشركاء، والآن يمكن أن نقول رسميا إن القضايا التنظيمية يتم حلها مع سوريا وفنزويلا في هذا الصدد".

وأشار إلى أن "عددا من الدول الأخرى تبدي اهتماما أيضا بإقامة علاقات مع لوغانسك، ولكن يجب القيام بعمل دبلوماسي دقيق للوصول إلى هذه الغاية".

 

المصدر:RT

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