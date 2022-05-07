 
مباشر

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا

أخبار العالم

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/syr8

ذكرت كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع الأمريكي، أن أكثر من 100 ألف جندي أمريكي منتشرون في أنحاء المسرح الأوروبي، حيث يعملون بشكل وثيق مع الحلفاء في الناتو "لردع روسيا".

إقرأ المزيد
على وقع العملية الروسية في أوكرانيا.. الناتو يطلق مناورات بمشاركة 18 ألف عسكري في شرق أوروبا
على وقع العملية الروسية في أوكرانيا.. الناتو يطلق مناورات بمشاركة 18 ألف عسكري في شرق أوروبا

ونقلت وكالة "سبوتنبك" عن هيكس قولها خلال حدث في "معهد رونالد ريغان" أمس الجمعة عندما سئلت عن مواجهة روسيا: "في مبادرة الردع الأوروبية، بنينا الكثير من القدرات".

وأضافت هيكس: "أكثر من 100 ألف من القوات العسكرية الأمريكية اليوم، في المسرح الأوروبي المسرح الأوروبي وفي محيطه. نحن في وضع جيد هناك. إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن توقعت احتواء الأنشطة العدائية المحتملة لروسيا في أوروبا".

وفي وقت سابق، صرحت هيئة الأركان البيلاروسية بأن حلف الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ويستعد "لعمليات عسكرية على الاتجاه الشرقي"، مشيرة إلى أن هناك نحو 37.5 ألف عسكري، منهم 24.5 ألف في بولندا ودول البلطيق، وأن هناك قوات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، يمكن تشكيل مجموعات هجومية منها بشكل سريع.

المصدر: "سبوتنيك"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا