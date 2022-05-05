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الأركان البيلاروسية: الناتو يعزز حشوده قرب الحدود ويستعد لعمل عسكري

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الأركان البيلاروسية: الناتو يعزز حشوده قرب الحدود ويستعد لعمل عسكري
Legion-Media Michele Ursi
صورة من الأرشيف
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صرحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية بأن حلف الناتو يعزز قواته بالقرب من الحدود ويستعد "لعمليات عسكرية على الاتجاه الشرقي".

وقال نائب رئيس الأركان البيلاروسي روسلان كوسيغين إن "الغرب كثف الأنشطة لتعزيز مجموعة القوات في شرق وجنوب شرقي أوروبا. وجزء ملموس من القوات المخصصة، كما يزعم، لتعزيز الجناح الشرقي للحلف، تم نقله من الولايات المتحدة".

وأضاف أن هناك نحو 37.5 ألف عسكري، منهم 24.5 ألف في بولندا ودول البلطيق، مشيرا إلى أن هناك قوات بالقرب من حدود روسيا وبيلاروس، يمكن تشكيل مجموعات هجومية منها بشكل سريع.

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وأشار إلى أن هناك إجراءات عسكرية واسعة النطاق في أجواء أوروبا الشرقية والوسطى، وفي مياه بحر البلطيق وبحر الشمال، بما فيها مناورات "حامي أوروبا 2022".

وأكد أنه "جوهريا هناك تحضيرات لخوض عمليات عسكرية على الاتجاه الشرقي".

يذكر أن مناورات الناتو تجري على أراضي 9 دول أوروبية خلال الفترة بين 1 و27 مايو. ويشارك فيها نحو 18 ألف عسكري من أكثر من 20 دولة.

المصدر: نوفوستي

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