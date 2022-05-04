فنلندا تأمل بانضمام سريع إلى "الناتو" في حال ترشحها لعضويته

أعلنت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أن بلادها تأمل في أن تصادق دول حلف "الناتو" "بأسرع ما يمكن" على انضمامها في حال ترشحها لوحدها أو مع السويد.

وقالت مارين في مؤتمر صحافي لقادة دول شمال أوروبا في كوبنهاغن إن "هلسنكي تجري محادثات مع دول رئيسية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا للحصول على ضمانات بتوفير الحماية لها خلال فترة الترشح التي يمكن أن تستمر عدة أشهر".

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وأضافت: "إذا كانت فنلندا والسويد مرشحتين، فإن القضية الأساسية هي أن تكون عملية المصادقة أقصر ما يمكن... سيكون هذا أفضل ضمانة أمنية يمكن أن نحصل عليها".

وتابعت: "بالطبع، نحن نناقش مع الدول الأعضاء الأكبر في الناتو الضمانات الأمنية والمشكلات الأمنية التي قد تنشأ" خلال الفترة الانتقالية.

المصدر: "أ ف ب"