رئيس فنلندا يتحدث عن "حيوية" انضمام بلاده إلى حلف الناتو

يرى الرئيس الفنلندي، ساولي نيينيستيو، أن "حيوية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو نشأت بسبب الأعمال الروسية في أوكرانيا"، وأن هذه الخطوة ستجعل شمال أوروبا "منطقة مستقرة وقوية".

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وقال في حديثه لصحيفة "Ilta-Sanomat": بالطبع الوضع الأمني تغير. وينحصر التغير الأول في أن روسيا حاولت الحد من السيادة (للدول الأخرى) وإنشاء منطقة لنفوذها. والتغير الثاني هو أن روسيا استخدمت القوة العسكرية بطريقة شديدة للغاية. وعندما تتصرف الدولة المجاورة بمثل هذا الشكل فيجب أن تلفت أنظارك إليه حتميا بالطبع".

وأضاف: "أظهرت المطالب الروسية في ديسمبر الماضي أن روسيا لا تنظر إلينا كما كانت تنظر إلينا سابقا، أي كدولة غير منحازة عسكريا، وقوة استقرار ذات سيادة كاملة، لكنها تعتبرنا بمعنى أو بآخر دولة تنتمي إلى مجال نفوذها أو منطقة لا يهتم بها الآخرون".

وأضاف أن فنلندا والسويد بهذا الصدد يجب أن تحددا موقفهما الخاص بشكل مستقل.

وأوضح: "إذا انضمت فنلندا والسويد إلى حلف الناتو فسيكون لدينا نوع جديد من الشمال وهو الشمال المسؤول والمستقر والقوي".

كما عبر نيينيستيو عن اعتقاده بأن فنلندا والسويد سوف تحددان موقفهما من الناتو بشكل واضح أثناء زيارته الرسمية إلى ستوكهولم التي ستجري في 17 و18 من مايو القادم.

المصدر: نوفوستي