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سياسي إيطالي يحذر من إرسال السلاح إلى أوكرانيا

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سياسي إيطالي يحذر من إرسال السلاح إلى أوكرانيا
Globallookpress
الأمين العام لحزب الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني
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حذر ماتيو سالفيني، زعيم حزب "رابطة الشمال" الإيطالي، من إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن "إرسال السلاح إلى أوكرانيا سيقلل من فرص السلام".

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وقال سالفيني، ردا على سؤال عن موقف حزب الرابطة من إرسال الأسلحة إلى كييف: "كلما زاد تسليحنا لطرف، تراجعت فرص السلام".

وأعرب ماتيو سالفيني عن أمله في "أن يجلب شهر مايو، وهو شهر السيدة العذراء، السلام"، مضيفا إن "المشكلة هي مشكلة إنقاذ أرواح وإنقاذ وظائف في إيطاليا".

وتابع قائلا: "الألمان يفكرون في مصلحتهم، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مصلحة الفرنسيين، والرئيس الأمريكي جو بايدن يخوض معاركه على بعد آلاف الكيلومترات، بينما نحن من يخسر".

المصدر: AKI

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