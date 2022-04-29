وسائل إعلام: أسرة أمريكي كان يعمل في شركة عسكرية خاصة تفيد بمقتله في أوكرانيا

أفادت قناة "CNN" بمقتل المواطن الأمريكي، ويلي جوزيف كانسل (22 عاما)، الذي كان يعمل في شركة عسكرية خاصة، في الأراضي الأوكرانية.

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ونقلت القناة عن والدة كانسل قولها إن ابنها قتل يوم الاثنين الماضي، وأنه لم يتم العثور على جثته حتى الآن. وأضافت أن الشركة العسكرية الخاصة التي جندت الشاب، أرسلته لتقديم مساعدة للقوات الأوكرانية في النصف الأول من مارس الماضي.

كما قالت المرأة إن مجموعة من المرتزقة التي كان ابنها الجندي السابق من المشاة البحرية الأمريكية كانسل يتحارب إلى جانبهم، تتضمن مواطنين "من دول مختلفة تماما".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أعلنت سابقا عن وجود نحو 7 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في هذه الدولة. وأضافت أنه يوجد من بينهم مواطنو كل من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا وجورجيا.

المصدر: نوفوستي