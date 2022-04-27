لجنة التحقيق الروسية: في أوكرانيا يتواجد مرتزقة من أكثر من 50 دولة

قالت لجنة التحقيق الروسية، إن استجواب حوالي 2.5 ألف من الأسرى من العسكريين الأوكرانيين، أظهر وجود عناصر أجنبية تعمل ضمن الوحدات العسكرية الأوكرانية.

وأضافت اللجنة في بيانها: "يواصل المحققون أثناء التحقيق في القضايا الجنائية، تشكيل قاعدة أدلة تستند، في جملة أمور، إلى معلومات عن أماكن انتشار الأفراد العسكريين الأوكرانيين وعددهم ونسبة تجهيزهم بالمعدات، وكذلك إلى نتائج مراقبة وسائل الإعلام بما في ذلك الوقائع الموثقة عن الاستفزازات واستخدام القوميين المتعصبين الأوكرانيين للمدنيين كدروع بشرية، وكذلك إلى نتائج استجواب حوالي 2500 من الأسرى من العسكريين الأوكرانيين. كل ذلك يدل ويشير إلى وجود عناصر أجنبية تعمل ضمن الوحدات العسكرية الأوكرانية مع أسلحتهم".

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وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه تم تشكيل ما لا يقل عن 16 تشكيلا مسلحا مختلفا على أراضي أوكرانيا، والتي تضم في صفوفها مرتزقة من أكثر من 50 دولة، وهم يحصلون على بدل نقدي من سلطات كييف.

وشددت اللجنة على أنها تعمل لتحديد هويات هؤلاء الأجانب وتحديد بياناتهم لملاحقاتهم في المستقبل.

المصدر: نوفوستي