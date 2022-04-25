دونيتسك تكشف عدد المرتزقة الأجانب في "آزوفستال" بمريوبول

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين، إنه يوجد حوالي 400 من المرتزقة الأجانب على أراضي مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول.

وأضاف بوشلين، على لقناة "روسيا 24 ": "حسنا، العدد الإجمالي، كما في السابق، وفقا للمعلومات التي لدينا، لنقل، حوالي 400 مرتزق أجنبي ما زالوا موجودين هناك".

وذكر بوشلين أنه لم يتم حتى الآن تحديث المعلومات والمعطيات المتوفرة عن عدد هؤلاء المرتزقة.

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قبل عدة أيام، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تطهير مدينة ماريوبول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية بالكامل من القوات الموالية لحكومة كييف، باستثناء مصنع الصلب "آزوفستال".

ويعرض الجيش الروسي الذي يطوق المنطقة، على مقاتلي الكتائب القومية المتطرفة والمرتزقة الأجانب المحاصرين في "آزوفستال" تسليم أنفسهم مع ضمان حياتهم وتقديم العون الطبي للمصابين والجرحى.

المصدر: نوفوستي