نشطاء يصدون مظاهرة للاجئين أوكرانيين يحملون الرموز النازية في أرمينيا

قام نشطاء في أرمينيا بإفشال مظاهرة للاجئين الأوكرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع للمشاركة فيها وهم يحملون الرموز النازية.

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ونشرت قنوات محلية تسجيل فيديو يظهر لحظة المواجهة بين المتظاهرين الأوكرانيين ومجموعة من النشطاء المحليين.

وقال أحد النشطاء: "هربتم وتركتم وطنكم، أتيتم إلى هنا من أجل أي شي؟ ... من أجل رفع رموز العدو والدولة النازية؟".

وأضاف: "إذا كنتم لا تريدون أن تعيشوا بسلام في بلدكم، فلن تعيشون بسلام في بلادنا!".

المصدر: ATN_NEWS