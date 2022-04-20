الأمم المتحدة: عدد الفارين من أوكرانيا تخطى الـ 5 ملايين

قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أكثر من خمسة ملايين أوكراني فروا من بلادهم منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

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وأوضحت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن 5,034,439 أوكرانيا غادروا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، بزيادة قدرها 53850 عن العدد الإجمالي المسجل يوم أمس.

وقالت نائبة المفوض السامي، كيلي كليمانس: "بعد ثمانية أسابيع من الأزمة، وصلنا إلى خمسة ملايين، وما زال العدد في ازدياد".

وتشكل النساء والأطفال 90 في المئة من الذين فروا، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة مؤهلين للاستدعاء للخدمة الإجبارية في الجيش الأوكراني، وممنوعين من مغادرة البلاد.

وأضافت كليمانس في تقريرها لمجلس الأمن الدولي: "لقد ترك المسنون والنساء والأطفال منازلهم وحياتهم وأبنائهم وآبائهم وأزواجهم، ويضطر ملايين النازحين إلى اتخاذ قرارات مستحيلة ومفجعة وترك كل شيء، تقريبا كل شيء".

وتظهر أرقام المفوضية، أن ما يقرب من 645000 أوكراني قد فروا في فبراير، مع ما يقرب من 3.4 مليون فعلوا ذلك في مارس، وما يقارب من مليون غادروا حتى الآن شهر أبريل الحالي.

بالإضافة إلى اللاجئين خارج أوكرانيا، تقدر المنظمة الدولية للهجرة أن 7.1 مليون شخص قد نزحوا داخل أوكرانيا.

المصدر: أ ف ب