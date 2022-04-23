البرلمان الأوكراني: لا يمكن تجريد ميدفيدشوك من صفته النيابية دون محاكمته

أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان الأوكراني أولكسندر كورنيينكو أنه لا يمكن تجريد النائب عن زعيم حزب "المنصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدشوك من صفته دون صدور حكم بذلك.

وقال كورنيينكو في تصريح إنه "لا يمكن تجريد نائب اختاره الشعب من منصبه إلا إذا قدّم طلب استقالة".

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وبالنسبة للموقوف لدى كييف النائب المعارض فيكتور ميدفيدشوك، أكد أنه "لا يمكن حرمانه من صفة نائب برلمان أوكرانيا إلا بحكم قضائي".

وأضاف: "ليس لدينا أسس دستورية لسحب التفويض إذا كان الشخص قيد التحقيق فقط، فالمطلوب حكم من المحكمة".

وتابع: "أعتقد أنه سيكون هناك حكما، والجميع يفهم ذلك".

وأردف قوله: "كل ما يمكننا فعله هو اسبعاده حقا من اللجنة البرلمانية، وهذه الخطوة مهمة من الناحية الرمزية".

المصدر: "تاس"