أردوغان: أخطط للحديث مع بوتين وزيلينسكي هذه الأيام وعقد قمة بينهما في إسطنبول

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه يخطط لإجراء محادثات هاتفية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الأيام المقبلة.

وقال أردوغان في تصريح: "سنقوم اليوم وغدا بالتواصل مع الجانبين الروسي والأوكراني وسنبذل جهودنا لعقد قمة بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي في إسطنبول".

وأشار إلى أن "نتائج المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا إيجابية لكنها ليست كما نريد. وستكون النتائج أفضل في المرحلة المقبلة ولن نفقد الأمل".

المصدر: RT





