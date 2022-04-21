الكرملين: لا توجد في جدول الأعمال محادثة هاتفية متفق عليها بين بوتين وأردوغان

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية بأن الرئيس فلاديمير بوتين لا يخطط للتحدث عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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وفي رده على سؤال بشأن إمكانية إجراء محادثة بين قائدي روسيا الاتحادية وتركيا قال المتحدث باسم الكرملين: "ليس بعد، لم يتم تحديد مثل هذه الاتصالات".

ولفت بيسكوف إلى أن الحديث يدور حول "محادثة هاتفية محتملة"، مضيفا في هذا السياق قوله: "لكن حتى الآن لم يتم إدراج ذلك في جدول بوتين في نسخة متفق عليها بدقة".

المصدر: تاس