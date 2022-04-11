 
مباشر
عاجل
لافروف: العملية الروسية في أوكرانيا مدعوة لأن تقضي على نهج واشنطن نحو الهيمنة عالميا

فرنسا.. فتح تحقيق بأعمال عنف وتخريب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية

أخبار العالم

فرنسا.. فتح تحقيق بأعمال عنف وتخريب عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ssg2

فتحت السلطات الأمنية في فرنسا، تحقيقا بعد أعمال عنف وتخريب وقعت في مدينة رين، عقب الإعلان عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

إقرأ المزيد
فرنسا.. ماكرون يتصدر النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ولوبان ثانية
فرنسا.. ماكرون يتصدر النتائج الأولية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ولوبان ثانية

وقام حوالي 500 شخص، معظمهم من الشباب، بتخريب واجهات المصارف وتكسير نوافذ المتاجر في مدينة رين بعد وقت قصير من إعلان النتائج.

وأعلنت النيابة العامة في مدينة رين، غرب البلاد، فتح تحقيق صارخ بعد أعمال العنف والأضرار التي وقعت في وسط هذه المدينة.

وقال مكتب المدعي العام في رين، إن هذا التحقيق الذي فتح مساء أمس "يستهدف أشخاصا ألحقوا أضرارا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة خلال تظاهرات على الطريق العام".

وقام المتظاهرون، بتحطيم نوافذ المتاجر والحافلات، ووضع علامات على العديد من الجدران من بينها "سلالة لوبان الفاشية"، "احرق اليمين" و"الحرب الاجتماعية". كما هتفوا بشعارات مناهضة للرأسمالية واليمين المتطرف.

وردت رئيسة بلدية رين، الاشتراكية ناتالي أبيري، على هذا العنف، قائلة: "أدين بشدة الضرر الذي وقع في وسط مدينة رين"، معتبرة أن "الديمقراطية ليست ولن تكون أبدا عنفا أو تخريبا".

وأظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا تصدر الرئيس إيمانويل ماكرون، وحلت مرشحة حزب التجمع الوطني مارين لوبان ثانية.

وستجري الجولة الثانية بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان في الـ24 من أبريل 2022.

المصدر: "لو فيغارو"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا