مخرج أمريكي على تويتر: ثقتي في الروس أكبر بكثير من ثقتي في القوات المسلحة الأوكرانية

أعرب المخرج والمنتج السينمائي الأمريكي، غونزالو ليرا لوبيز، عن قلقه من "قيام بطلجية نظام زيلينسكي" بخطفه أكثر من قلقه من قيام الروس بإطلاق النار عليه.

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I’m hearing some explosions here in Kharkov, I would guesstimate they are about 5 to 7 km from my current location.



But you know something? I’m not worried about the Russians shelling me — I’m worried about the Zelensky regimes thugs kidnapping me. — Gonzalo Lira (@realGonzaloLira) March 30, 2022

وقال لوبيز في تغريدة له على موقع "تويتر": "أسمع بعض الانفجارات هنا في خاركوف، أعتقد أنها على بعد حوالي 5-7 كيلومترات من موقعي الحالي. لكن، أتعرف شيئاً؟ لست قلقا بشأن قيام الروس بقصفي شخصيا، بل أنا قلق من قيام بلطجية نظام زيلينسكي باختطافي".

جاء ذلك في معبر رده على منشور لبطل الـ UFC (القتال المختلط) البرازيلي، بولو كوستا، الذي ألمح إلى أن القوات الروسية كانت تقصف مناطق سكنية في كييف. وكان لوبيز قد قرر البقاء في أوكرانيا لإخبار الأمريكيين في قناته على "يوتيوب" بما يحدث فعلا في أوكرانيا.

المصدر: تويتر