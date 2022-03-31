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مخرج أمريكي على تويتر: ثقتي في الروس أكبر بكثير من ثقتي في القوات المسلحة الأوكرانية

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مخرج أمريكي على تويتر: ثقتي في الروس أكبر بكثير من ثقتي في القوات المسلحة الأوكرانية
Globallookpress Pau Venteo/Keystone Press Agency
مدينة خاركوف (صورة أرشيفية)
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أعرب المخرج والمنتج السينمائي الأمريكي، غونزالو ليرا لوبيز، عن قلقه من "قيام بطلجية نظام زيلينسكي" بخطفه أكثر من قلقه من قيام الروس بإطلاق النار عليه.

مخرج أمريكي على تويتر: ثقتي في الروس أكبر بكثير من ثقتي في القوات المسلحة الأوكرانية
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المخرج والمنتج السينمائي الأمريكي/ غونزالو ليرا لوبيز

وقال لوبيز في تغريدة له على موقع "تويتر": "أسمع بعض الانفجارات هنا في خاركوف، أعتقد أنها على بعد حوالي 5-7 كيلومترات من موقعي الحالي. لكن، أتعرف شيئاً؟ لست قلقا بشأن قيام الروس بقصفي شخصيا، بل أنا قلق من قيام بلطجية نظام زيلينسكي باختطافي".

جاء ذلك في معبر رده على منشور لبطل الـ UFC (القتال المختلط) البرازيلي، بولو كوستا، الذي ألمح إلى أن القوات الروسية كانت تقصف مناطق سكنية في كييف. وكان لوبيز قد قرر البقاء في أوكرانيا لإخبار الأمريكيين في قناته على "يوتيوب" بما يحدث فعلا في أوكرانيا.

المصدر: تويتر

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