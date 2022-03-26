نائب روسي: سيتم رفع نتائج التحقيق في نشاط المختبرات البيولوجية في أوكرانيا إلى الأمم المتحدة

صرح عضو بارز في مجلس الدوما (النواب) الروسي بأن نتائج التحقيق في أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، والذي فتحته لجنة التحقيق الروسية، سيتم رفعها إلى الأمم المتحدة.

وقال فيكتور فودولاتسكي، النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون رابطة الدول المستقلة والتكامل الأوروبي الآسيوي، في تصريح لوكالة "تاس" اليوم السبت: "أمر رئيس لجنة التحقيق (بشأن المختبرات البيولوجية) يجري تنفيذه. ويعمل محققون في المناطق التي سجلت فيها حالات تفش واسعة النطاق لمرض السل والتهاب الكبد، مما يدل على أنها من صنع الإنسان".

وأضاف: "بعد جمع المواد وتحليلها سيتم تقديمها إلى كل من الأمم المتحدة ومحكمة دولية أعتقد أنه من الضروري عقدها لمحاسبة قيادة أوكرانيا، التي سمحت بإجراء تجارب خطيرة على مواطنيها، وقيادة الولايات المتحدة التي مولت هذه المختبرات".

إقرأ المزيد

ومطلع الشهر الحالي، صرح إيغور كيريلوف، قائد قوات الحماية من الإشعاعات ومن السلاح الكيميائي والبيولوجي في الجيش الروسي، بأن أنشطة المختبرات البيولوجية في أوكرانيا والبرنامج الذي تقوده الولايات المتحدة "لإصلاح" نظام الرعاية الصحية الأوكراني، أدت إلى ارتفاع لا يمكن السيطرة عليه في عدد الإصابات بأمراض معدية خطيرة للغاية.

وذكر رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باسريكين الخميس أن الهيئة فتحت قضية جنائية بخصوص تطوير أسلحة بيولوجية للدمار الشامل، وذلك بناء على معلومات حول إنشاء مختبرات بيولوجية سرية في أوكرانيا بدعم من الولايات المتحدة.

المصدر: "تاس"