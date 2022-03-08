السفير الأوكراني لدى إسرائيل: القدس مكان ممكن للمفاوضات مع روسيا

قال السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك إن "القدس مكان مناسب لإجراء مفاوضات بين بلاده وروسيا".

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وأضاف كورنيتشوك في مؤتمر صحفي أمس الاثنين: "ما يحدث لدينا يشبه حرب الغفران لديكم، نحن لسنا متأكدين إن كان هذا سينفع أم لا، لكن الحقيقة أن رئيس الحكومة ترك البلاد يوم السبت للتحدث عن السلام هو أمر غير مسبوق، أنا لا أعرف أمرا كهذا حدث في الماضي".

وأشار كورنيتشوك إلى أن "الحكومة الأوكرانية ترى أن القدس مكانا ممكنا لإقامة المفاوضات مع روسيا".

من جانبها، أعلنت سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية، أنه منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى اليوم، وصل إلى إسرائيل 2792 مسافرا يحملون الجواز الأوكراني، من بينهم 129 مسافرا تم رفضهم. في حين وصل خلال الـ24 ساعة الماضية 745 مسافرا، من بينهم 17 تم رفضهم.

المصدر: "i24"