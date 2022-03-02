إسرائيل.. وصول أول دفعة من اللاجئين اليهود من أوكرانيا

أعلن مكتب الحكومة الإسرائيلية أن أكثر من 300 يهودي من أوكرانيا سيصلون يوم الأحد المقبل الموافق للـ6 من مارس الجاري إلى إسرائيل.

وأفاد المكتب بأن وصولهم أصبح ممكنا من خلال التبرعات من الاتحادات اليهودية لأمريكا الشمالية و"كيرين هايسود" ودعم المانحين والأصدقاء لإسرائيل من جميع أنحاء العالم.

وذكر أن اللاجئين اليهود الأوكرانيون سيصلون في ثلاث رحلات منفصلة من وارسو ومولدوفا ورومانيا.

وأشارت الحكومة إلى أنه ومباشرة بعد الهبوط في مطار بن غوريون، سيكون المهاجرون الجدد تحت رعاية وزارة الهجرة والاندماج.

وأوضح أن فرق الوزارة ستوفر لكل مهاجر حزمة مزايا وستقوم بترتيب سكن مؤقت في الفنادق.

المصدر: وسائل إعلام عبرية