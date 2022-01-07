وسائل إعلام كازاخية تنفي صحة التقارير حول اعتقال ابن أخ الرئيس السابق

نفت وسائل إعلام كازاخستانية التقارير التي تم نشرها في وقت سابق وتحدثت عن اعتقال سامات أبيش، ابن شقيق الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

وقال موقع "Orda.kz" الذي نشر الخبر إن مصادره أخطأت في نقل المعلومة وأنه لم يتم التأكد من صحتها بعد.

وذكر الوموقع في وقت سابق أن السلطات ألقت القبض اليوم الجمعة على ابن شقيق الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، سامات أبيش، في ألما-آتا.

وشغل أبيش في وقت سابق منصب النائب الأول لرئيس لجنة الأمن القومي في كازاخستان.

وفي وقت لاحق تحدث نفس الموقع أن الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف وبناته غادروا البلاد، ولا يزال مكان تواجدهم غير معلوم.

المصدر: وسائل إعلام كزاخستانية