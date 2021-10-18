"مأساة للمناخ".. الاتحاد الأوروبي يحذر من العودة إلى الفحم وسط أزمة الطاقة

أفاد المسؤول عن سياسة المناخ بالاتحاد الأوروبي، فرانز تيمرمانز، بأن العودة إلى استخدام الطاقة غير النظيفة المولدة من الفحم أثناء أزمة الطاقة الحالية "ليس تحركا ذكيا".

وقال تيمرمانز لوكالة "رويترز" اليوم الاثنين أثناء زيارة إلى إندونيسيا: "ستكون مأساة إذا بدأنا أثناء هذه الأزمة بالاستثمار مجددا في الفحم، وهو مصدر للطاقة لا مستقبل له وملوث للبيئة بشدة".

وأضاف قائلا: "الشيء الحصيف الذي ينبغي عمله أثناء أزمة الطاقة هذه هو تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري بقدر الإمكان"، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة المتجددة ما زالت رخيصة في حين قفزت أسعار الفحم.

وأدى التعافي الصناعي الجماعي هذا العام في أعقاب أزمة فيروس كورونا إلى قفزة في الطلب وفي أسعار الطاقة حول العالم.

وفي أوروبا، شجع صعود أسعار الغاز المزيد من شركات المرافق على التحول إلى الفحم لتوليد الكهرباء بينما تحاول المنطقة إقناع الدول الأعضاء بإنهاء استخدام الوقود الملوث للبيئة.

وفي آسيا، قفز الطلب على الفحم من أسواق عملاقة، مثل الصين والهند، بينما تتعافى اقتصادات المنطقة بعد تراجعات كبيرة أثارتها الجائحة.

المصدر: "رويترز"