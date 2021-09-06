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تركيا تعلن عن ضبط أكثر من 40 ألف مهاجر أفغاني غير نظامي دخلوا البلاد

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تركيا تعلن عن ضبط أكثر من 40 ألف مهاجر أفغاني غير نظامي دخلوا البلاد
Reuters MURAD SEZER
مهاجرون من أفغانستان بعد عبورهم بشكل غير قانوني إلى تركيا من إيران
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أعلنت أنقرة، اليوم الاثنين، أن السلطات التركية ضبطت 40 ألفا و98 مهاجرا أفغانيا دخلوا البلاد بطرق غير نظامية منذ بداية العام 2021، من بين نحو 95 ألف مهاجرا غير شرعي.

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وأكد  المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن "سلطات البلاد ضبطت 94 ألفا و915 مهاجرا غير نظامي منذ مطلع العام الحالي، أثناء محاولتهم دخول البلاد بطرق غير قانونية"، موضحا أن "عدد المهاجرين الذين منعوا من دخول الحدود عام 2020 بلغ 505 آلاف و375 شخصا، فيما بلغ العدد 307 آلاف و850 شخصا منذ مطلع العام الحالي وحتى اليوم".

هذا ونفى إسماعيل جاتاكلي أن تكون الحكومة "تطالب أو ترحب أو تظهر تقاعسا متعمدا حيال تدفق المهاجرين إليها كما تدعي بعض الأطراف (من المعارضة)"، مشددا على أن "هذه الأرقام المذكورة لا تؤيد مزاعم حدوث زيادة غير طبيعية".

المصدر: "الأناضول"

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