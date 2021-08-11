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ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

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ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية
AP
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أدى إضراب عمال السكك الحديدية في جميع أنحاء ألمانيا إلى توقف عدد كبير من قطارات المسافات الطويلة والركاب في ألمانيا، اليوم الأربعاء، حيث سارع المصطافون لإعادة ترتيب خطط سفرهم.

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وقالت شركة "دويتشه بان" المشغلة للقطارات إنها اضطرت لإلغاء ثلاثة من كل أربعة من قطارات المسافات البعيدة يومي الأربعاء والخميس، وذلك بسبب الإضراب الذي بدأ تنفيذه سائقو القطارات، وحثت الشركة الركاب على الامتناع عن السفر غير الضروري، مشيرة إلى أنها سترفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا للسماح بحجز كل المقاعد.

وبدأ أعضاء نقابة سائقي القطارات إضرابهم ليلة الثلاثاء، وقالت النقابة إن 95 بالمائة من أعضائها صوتوا لدعم هذه الخطوة للضغط لزيادة الرواتب.

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب بنسبة 3.2 بالمائة ودفع "إعانة فيروس كورونا" لمرة واحدة بقيمة 600 يورو (703 دولارات)، لكن شركة "دويتشه بان" الألمانية للقطارات رفضت هذه المطالب.

وخسرت الشركة مليارات الدولارات منذ بداية الوباء والفيضانات الأخيرة التي دمرت أو ألحقت أضرارا كبيرة بالعديد من خطوط السكك الحديدية في ألمانيا.

ويعتمد المسافرون في 11 من أصل 16 ولاية في ألمانيا بشكل كبير على القطارات للتنقل في إجازة الصيف، وبرغم ذلك، قالت "دويتشه بان" إن العملاء الذين اشتروا بالفعل تذاكر للأيام المقبلة يمكنهم طلب استرداد ثمن هذه التذاكر.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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