مجموعة العشرين تحذر من مخاطر سلالات كورونا الجديدة على تعافي الاقتصاد

أكدت مجموعة العشرين أن آفاق الاقتصاد تحسنت منذ آخر لقاء لقادة المجموعة في أبريل، لكنها حذرت من أن سلالات جديدة لفيروس كورونا قد تهدد التعافي.

وقال وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للمجموعة في البيان الختامي لاجتماعهم الذي استضافته مدينة البندقية: "نؤكد مجددا اعتزامنا استخدام كل الأدوات المتاحة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا".

وأيدت المجموعة اتفاقا عالميا على ضرائب الشركات اتفقت عليه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الشهر ويتضمن فرض ضريبة على الشركات بنسبة 15 بالمئة على الأقل.

وذكرت المجموعة، ولأول مرة، أن نظام تسعير الكربون قد يكون جزءا من سياسة مختلطة لمواجهة التغير المناخي.

المصدر: "رويترز"