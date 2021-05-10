بايدن يدعم تعزيز "الموقف الدفاعي" لحلف الناتو

قالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الرئيس جو بايدن أعرب خلال اجتماع افتراضي مع ممثلي بلدان "الناتو" عن دعمه لـ"تعزيز موقف الردع والدفاع للحلف".

وأوضحت بساكي أن بايدن أكد رغبته في "تعاون أوثق" مع "الناتو" بشأن قضايا تشمل "الصحة العالمية والأمن وتغير المناخ والطاقة والانتعاش الاقتصادي العالمي"، مرحبا بالحوار الجاري حول كيفية "مواجهة التهديدات المستقبلية".

وقالت إن القضية ستتم مناقشتها في اجتماع أوسع للناتو في يونيو المقبل.

المصدر: "واشنطن بوست"