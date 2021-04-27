الولايات المتحدة ترفع قيد الكمامة عن المحصنين ضد كورونا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية أن الأمريكيين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لم يعودوا ملزمين بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، باستثناء المكتظة منها.

وقالت روشيل والينسكي مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي): "إذا تلقيتم اللقاح بجرعتيه وترغبون في المشاركة في تجمع صغير مع أشخاص ملقحين وغير ملقحين، تظهر البيانات العلمية أنه يمكنكم ذلك بلا كمامة".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "من ناحية أخرى، نواصل التوصية بالكمامة في الأماكن المفتوحة المزدحمة، مثل الملاعب الرياضية أو صالات الحفلات الموسيقية".

وبررت ذلك بحقيقة أنه في هذه الأماكن، قد يكون هناك العديد من الأشخاص غير الملقحين والمعرضين لخطر الإصابة بشكل حاد بكوفيد-19.

وتابعت: "اليوم هو يوم جديد يمكننا فيه اتخاذ خطوة إضافية نحو العودة إلى الوضع الطبيعي قبل تفشي فيروس كورونا".

وتقدر "سي دي سي" أن غير الملقحين يمكنهم التنزه أو ممارسة الجري أو ركوب الدراجات مع أفراد أسرهم أو المشاركة في "تجمعات صغيرة" في الأماكن المفتوحة مع أشخاص ملقحين بدون الكمامة، لكن عليهم دائما تغطية وجوههم في حال وجود أشخاص غير محصنين.

ووفقا لبيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تلقى 42.5 في المئة من سكان الولايات المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 140 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل من لقاحات "فايرز-بايونتيك" و"موديرنا" و"جونسون أند جونسون".

المصدر: أ ف ب