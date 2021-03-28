الولايات المتحدة.. مصرع 4 أشخاص بفيضانات مدينة ناشفيل

أعلنت سلطات مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي الأمريكية العثور على 4 جثث لأشخاص قضوا في الفيضانات، التي نجمت عن عاصفة ضربت الولاية.

وقال رئيس شرطة ناشفيل جون دريك إنه "تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 70 عاما كانت سيارته مغمورة بالمياه، كما تم العثور على جثتي امرأة تبلغ من العمر 46 عاما ورجل يبلغ من العمر 64 عاما في منطقة حرجية بالقرب من مخيم للمشردين".

وأضاف أنه "تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 65 عاما في ملعب للغولف".

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة أن جثة الأخير تعود إلى دوغلاس هاموند الذي كان يعيش في جوار الملعب، وجرفته المياه عندما خرج من سيارته التي كانت عالقة.

المصدر: FOX10