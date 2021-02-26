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نيجيريا.. خطف تلاميذ مدرسة في ثاني حادث خلال نحو أسبوع

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نيجيريا.. خطف تلاميذ مدرسة في ثاني حادث خلال نحو أسبوع
Reuters
طلاب في المدرسة في نيجيريا، صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلن متحدث باسم حاكم ولاية زامفارا في شمال غربي نيجيريا اليوم الجمعة، أن تلاميذ بإحدى المدارس في الولاية اختطفوا، لكنه امتنع عن ذكر عدد المختطفين.

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ورفض المتحدث الكشف عن عدد الأشخاص الذين خطفوا أو تقديم مزيد من التفاصيل.

وتعد هذه ثاني عملية اختطاف من نوعها خلال أكثر من أسبوع بقليل في شمال نيجيريا، حيث أدى تصاعد التشدد المسلح في الشمال الغربي إلى انهيار واسع النطاق ومتفاقم للأمن.

وفي الأسبوع الماضي، قتل مسلحون مجهولون طالبا في هجوم ليلا على مدرسة داخلية في ولاية النيجر شمال وسط نيجيريا وخطفوا 42 شخصا، من بينهم 27 طالبا، لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.

المصدر: رويترز 

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