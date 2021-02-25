الرئيس الأذربيجاني يعلق على أحداث أرمينيا

وصف الرئيس الأذري إلهام علييف الوضع في أرمينيا بأنه "أزمة"، منوها بأن البلاد لم تكن قط في مثل هذا "الوضع المؤسف" على الإطلاق، والذي "تسبب به قادتها".

وقال المكتب الرئاسي لعلييف في بيان، "لم تكن أرمينيا في مثل هذا الوضع المؤسف قط، لقد كان قادتها هم من وضعوها في هذا الموقف.. قادة المجلس العسكري الذي حكم أرمينيا لمدة 20 عاما (المجلس العسكري كوتشاريان-سركسيان)، والحكومة التي جاءت بعده".

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وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني في وقت سابق من اليوم الخميس بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها السلطات الحالية في مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

في المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكري، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.

وتأتي هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تنظم المعارضة مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.

المصدر: نوفوستي، وكالات