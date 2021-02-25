باشينيان يعلن أمام أنصاره عن خضوع الجيش الأرمني لأوامره

أعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن جيش بلاده لا يزال مواليا له، على الرغم من إصدار هيئة الأركان العامة بيانا طالبت فيه باستقالة الحكومة.

وأقر باشينيان، في كلمة ألقاها أمام أنصاره المتظاهرين في ساحة الجمهورية أمام مقر الحكومة وسط العاصمة يريفان، بأن الوضع الحالي في أرمينيا متوتر لكنه لن يخرج عن السيطرة، مشددا على أهمية التوصل إلى اتفاقات تتيح تفادي النزاعات.

ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان العامة بأنه كان "ردا عاطفيا".

يتبع..