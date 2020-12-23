إنجلترا تعلق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا

أعلن وزير النقل البريطاني غرانت شابس تعليق بلاده الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، بعد انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وقال: "لقد قررنا تعليق الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا من الساعة 9 صباح غد بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك".

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وفي وقت سابق، أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن رصد سلالة جديدة أخرى من فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة.

وأكد هانكوك تسجيل حالتي إصابة بالسلالة الجديدة لدى أشخاص خالطوا وافدين زاروا جنوب إفريقيا في الأسابيع الأخيرة.

ولفت الوزير إلى أن السلالة الجديدة تستدعي قلقا بالغا، لكونها أكثر قدرة على التفشي والتغير مقارنة مع السلالة الجديدة الأخرى التي تم الإعلان عنها في بريطانيا مؤخرا.

المصدر: وكالات