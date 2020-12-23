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وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة

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وزير الصحة البريطاني: السلالة الجديدة من كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة
Reuters
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قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك اليوم الأربعاء، إن السلالة الجديدة من فيروس كورونا مقلقة للغاية وتنتشر بسرعة.

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وقال هانكوك إن المزيد من المناطق في إنجلترا ستخضع لأعلى مستوى من قيود فيروس كورونا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المتحور.

وأضاف هانكوك أنه اعتبارا من 26 ديسمبر، ستنضم مناطق كبيرة في جنوب إنجلترا إلى لندن والمناطق المجاورة ضمن المستوى الرابع من الإجراءات مع قيود مماثلة لتلك المفروضة في الإغلاق.

المصدر: رويترز

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