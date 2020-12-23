انحراف قطار محمل بالنفط في واشنطن واندلاع النار بعرباته

اندلع حريق بقطار محمل بالنفط الخام بعد خروجه عن مساره في مقاطعة واتكوم بواشنطن الأمريكية، وأصدرت السلطات أوامر بإجلاء السكان بمحيط نصف ميل من موقع الحادث.

وقالت هيئة السكك الحديدية BNSF في بيان على تويتر إن القطار انحرف عن مساره في ساعة متأخرة من صباح الثلاثاء وخرجت خمس عربات عن السكة.

وأشارت إلى اندلاع حريق في عربات القطار الأخيرة وأن أطقم الاستجابة للطوارئ تعمل على تقييم الوضع.

Video from scene of train derailment near Custer. (Courtesy Anthony Near) #Q13FOXpic.twitter.com/Fks3XlYpUZ — Brandi Kruse (@BrandiKruse) December 22, 2020

وتم الإعلان عن الإخلاء على الإنترنت من قبل مسؤول العلاقات العامة في ولاية واشنطن، الذي حث جميع "السكان والزوار" على مغادرة المنطقة المجاورة للقطار المشتعل حيث تشمل منطقة الإخلاء مدرسة ابتدائية وكنيسة والعديد من الشركات.

BNSF Railway has confirmed that a train carrying crude oil derailed in Custer, Wash., around 11:40 a.m. on Dec. 22. Initial reports indicate that between three to five tank cars derailed and there are reports of a fire toward the end of the train. (1/2) — BNSF Railway (@BNSFRailway) December 22, 2020

ولم يتم بعد تحديد سبب الحادث ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

ووقع الحادث في بلدة كستر الصغيرة التي يقل عدد سكانها عن 400 نسمة وتقع على بعد أميال فقط من الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

المصدر: RT