نتنياهو: اتفاقات التطبيع "تغير خارطة" الشرق الأوسط

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن اتفاقات التطبيع الأخيرة تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعانيها إسرائيل، وتقصر مدة الرحلات الجوية وتخفض كلفتها.

وقال نتنياهو في تصريح متلفز: "نحن نغيّر خارطة الشرق الأوسط"، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية.

وأضاف أن الرحلات الجوية عبر أجواء السعودية والبحرين والإمارات ستوفر على الركاب المتجهين إلى الهند ووجهات آسيوية أخرى "ساعات وبالطبع الكثير من المال".

وأوضح أن التقارب مع السودان سيكون مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي، مؤكدا أنه "يمكننا الطيران غربا فوق السودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان عن التطبيع، وفوق تشاد إلى البرازيل وأمريكا اللاتينية.

وختم بالقول: "كانت إسرائيل معزولة تماما... إسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره".

المصدر: "أ ف ب"