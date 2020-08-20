البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 ملايين ووفياته أكثر من 112 ألفا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية آخر إحصاءات حول الوضع الوبائي في البلاد تبين منها أن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت عتبة الـ3.5 ملايين ووفياته تخطت الـ 112 ألفا.

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وسجلت البلاد وفق الأرقام المقدمة الخميس، 45323 حالة إصابة جديدة بالفيروس إضافة إلى 1204 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك بلغ إجمالي الإصابات 3501975 حالة، والوفيات 112304 حالات منذ بدء تفشي المرض في البرازيل.

وتشير البيانات المنشورة الخميس إلى أن حصيلة الوفيات بالوباء في دول أمريكا اللاتينية اقتربت من 250 ألفا.

ويوم الأربعاء أعلنت الصحة البرازيلية تسجيل 49298 إصابة جديدة بالعدوى و1212 حالة وفاة.

المصدر: رويترز