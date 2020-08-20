البرازيل.. وفيات كورونا تتجاوز الـ111 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 49298 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1212 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد وصل حتى الآن إلى 3 ملايين و456652 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب المرض إلى 111 ألفا و100 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"