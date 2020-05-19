طبيب البيت الأبيض: ترامب تناول "هيدروكسي كلوروكين" بعد نقاشات عديدة

قال طبيب البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، بعد نقاشات عديدة بينه وبين الرئيس حول استخدام هذا الدواء.

وأضاف الطبيب "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يصب به، فيما اعتبر أن هذا الدواء له تأثير على العدوى.

وقال ترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض، إنه يتناول "هيدروكسي كلوروكين" منذ نحو أسبوع ونصف أسبوع، مضيفا: "سألت الطبيب هل يمكنني فعل ذلك، وهو رد إذا كنت ترغب في ذلك تفضل.. أتناول حبة واحدة كل يوم، ولا أعراض للمرض علي".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن هناك احتمالا عاليا لوجود تأثير لدى "هيدروكسي كلوروكين" على فيروس كورونا، متسائلا: "ماذا ستخسر حال تناولت هذا الدواء؟".

وذكر ترامب أنه يخضع للفحص الخاص برصد فيروس كورونا مرة واحدة في كل يومين، مشيرا إلى أن جميع النتائج كانت سلبية.

وسبق أن أكد ترامب فعالية استخدام الدواء المضاد للملاريا "كلوروكين" أو "هيدروكسي كلوروكين" في علاج المصابين بعدوى "COVID-19"، إلا أن منظمة الصحة العالمية شددت على ضرورة إجراء اختبارات سريرية مسجلة للتأكد من أن اعتماد هذا العقار للعلاج من كورونا.

RT

المصدر: RT + وكالات