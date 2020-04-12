غضب عارم على رئيس وزراء اليابان بعد تغريدة وفيديو على "تويتر"
قوبلت تغريدة نشرها اليوم رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على "تويتر"، يظهر فيها جالسا على أريكة، يداعب كلبه ويسمع موسيقى ويشرب الشاي، بردود غاضبة، بعدما أرفقها بطلب البقاء في المنزل.
وعلق بعض المغردين على آبي بالقول (من تظن نفسك؟)، لتصبح هذه العبارة الأكثر تداولا على "تويتر" في اليابان.
ويقول الغاضبون من تغريدة آبي، إن رسالته تجاهلت معاناة من يكافحون لكسب العيش خلال جائحة فيروس كورونا.
友達と会えない。飲み会もできない。— 安倍晋三 (@AbeShinzo) 12 de abril de 2020
ただ、皆さんのこうした行動によって、多くの命が確実に救われています。そして、今この瞬間も、過酷を極める現場で奮闘して下さっている、医療従事者の皆さんの負担の軽減につながります。お一人お一人のご協力に、心より感謝申し上げます。 pic.twitter.com/VEq1P7EvnL
وكتب أحد مستخدمي "تويتر" يقول "في وقت يكافح فيه الناس من أجل البقاء، ومع عرض مقطع يظهر مثل هذا الترف... لا يسع المرء إلا أن يتساءل من تظن نفسك؟".
لكن مستخدمين آخرين للموقع دافعوا عن آبي، قائلين إن "من حقه أيضا الحصول على وقت دون عمل".
وكان آبي نشر تغريدته استجابة لدعوة أطلقها الموسيقي الياباني الشهير جين هوشينو الذي نشر مقطعا لنفسه وهو يغني عن الرقص في المنازل داعيا الناس للانضمام إليه.
يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان تخطى ستة آلاف إصابة.
المصدر: "تويتر" + رويترز