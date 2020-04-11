آبي يدعو اليابانيين إلى تجنب السهر لمنع انتشار كورونا

دعا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم السبت المواطنين في جميع أنحاء البلاد إلى تجنب السهر في الأماكن العامة كالحانات والمطاعم.

ويأتي ذلك، في تشديد لإرشادات التباعد الاجتماعي الرامية إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إن دعوة المواطنين للبقاء في منازلهم في المساء، جاءت بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في طوكيو وست مناطق أخرى.

وذكرت الهيئة أن طوكيو، بؤرة تفشي فيروس كورونا في اليابان حاليا، سجلت ما يزيد على 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم السبت متجاوزة العدد القياسي المسجل يوم الجمعة وهو 189 إصابة.

ويشدد آبي التعليمات تدريجيا في مسعى للحد من أثر الوباء على اقتصاد بلاده، وهو ما عرضه لانتقادات بالتباطؤ الشديد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمجازفة بانتشار الفيروس وخروجه عن السيطرة.

المصدر: رويترز