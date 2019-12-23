فنزويلا.. مقتل جندي بهجوم على منشأة عسكرية

أعلنت السلطات الفنزويلية، أن منشأة عسكرية جنوبي البلاد تعرضت لهجوم أمس الأحد، أسفر عن مقتل أحد الجنود وسرقة أسلحة.

وذكر وزير الدفاع فلاديمير بادرينو، أن قوات الشرطة والجيش تمكنت من استعادة كل الأسلحة المسروقة واحتجزت بعض المشتبه بهم. وألقى الوزير باللوم في الهجوم على "قطاعات متطرفة من المعارضة" دون أن يحدد أحدا بالاسم.

Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, indicó que el ataque fue realizado por “sectores extremistas de la oposición” https://t.co/OpIBCCct5N — El Universal (@El_Universal_Mx) December 23, 2019

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بدوره، قال وزير الإعلام خورخي رودريغيز، إن السلطات ألقت القبض على ستة أشخاص، فيما يتصل بالهجوم الذي وقع بولاية بوليفار في الجنوب قرب الحدود مع البرازيل.

وأضاف أن المهاجمين تدربوا في "معسكرات شبه عسكرية في كولومبيا" وتلقوا مساعدة من الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، في حين وصف وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريسا المهاجمين "بالمرتزقة" المتمركزين في بيرو.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعقيب من زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا للبلاد في محاولة للإطاحة بالرئيس الحالي نيكولاس مادورو، مما أسفر عن تصعيد الأزمة السياسية في بلد يمر بضائقة اقتصادية واجتماعية عميقة دفعت بملايين من المواطنين إلى اللجوء للدول المجاورة.

المصدر: وكالات